OM : Longoria a mis la main sur un crack et lâche des indices sur la suite du Mercato

Zapping But! Football Club OM- INFO BUT ! Un minot pourrait faciliter la venue de Veretout !

Javier Ribalta est déjà au travail. À peine nommé au poste de directeur du football de l’OM, le dirigeant espagnol a pris la direction du Brésil et de l’Italie afin de rencontrer Jorge Sampaoli puis faire avancer le mercato estival. Il faut dire que l’homme de 41 ans est un féru de travail, un vrai crack comme son président.

« Javier est l’une des personnes qui a le plus de talent dans le milieu du football, explique Longoria sur le site officiel de l’OM. Il a démontré depuis plusieurs années déjà, au haut niveau, sa capacité à s’adapter à toutes les évolutions du football. Cette capacité est essentielle pour avoir des résultats, qu’il a obtenu dans les différents championnats pour lesquels il a travaillé. Le travail qu’il a accompli à la Juventus Turin est extraordinaire. Il a su faire preuve de créativité et de persévérance. Javier a toute ma confiance depuis nos premiers échanges sur l’évolution et l’avenir du football. Nous partageons la même vision. »

Au-delà de l’arrivée de Ribalta en haut lieu, le président de l’OM a donné sa feuille de route pour le mercato. « Nous avons ciblé les postes que nous voulons renforcer et ceux sur lesquels nous avons besoin de nous améliorer. En ce moment, nous faisons face à un marché très spéculatif. Nous avons donc nos objectifs mais il faut rester cohérent par rapport à cette tendance, a-t-il souligné. Cette cohérence doit également se retrouver dans notre identité de jeu, avec des profils de joueurs déterminés à nous rejoindre par cette idée de construction de l’équipe et qui souhaitent pleinement s’engager dans le projet du club. Ce sont les bases. Ensuite, nous fonctionnons par priorité. »

Ça me donne envie de gerber. 🤮 pic.twitter.com/3EAl1VJf3L — 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐓𝐨𝐦𝐦𝐚𝐬𝐢 (@Vincent_1393) June 24, 2022

Pour résumer Le président de l’OM Pablo Longoria a accordé une longue interview dans laquelle il explique en détails le choix d’avoir nommé Javier Ribalta au poste de directeur football. Et en dit plus sur la suite du mercato estival.

Bastien Aubert

Rédacteur