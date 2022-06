OM : Longoria bridé dans son Mercato, quatre pistes de renom tombent déjà à l'eau !

Zapping But! Football Club OM - INFO BUT! : un ex de retour au bercail ?

Focalisé sur une DNCG qui lui demande des garanties supplémentaires pour éviter l'encadrement de masse salarial, l'OM n'a pas encore vraiment pris le temps d'avancer sur son Mercato d'été. Comme l'explique L'Equipe, Pablo Longoria, qui s'est rendu à Boston en compagnie de ses lieutenants Pedro Iriondo et Stéphane Tessier, a tenté d'obtenir plus de Frank McCourt dans l'optique d'un été où il aura besoin de ramener de l'expérience pour le retour en Ligue des Champions.

Pas de Vidal, ni de Pjanic, de Fofana ou de Mertens à Marseille !

Alors que l'OM vise cinq postes avec le recrutement d'un gardien, de deux centraux, d'un attaquant et d'un milieu défensif, la priorité des Olympiens sera de dénicher un remplaçant expérimenté et pas trop cher à Boubacar Kamara (parti à Aston Villa)... Et le quotidien sportif ferme plus de porte qu'il n'en ouvre sur le dossier. Arturo Vidal est trop cher en salaire. Miralem Pjanic (FC Barcelone) ne correspond pas au profil défensif recherché. Seko Fofana (RC Lens) représente un trop gros investissement. Devant, le nom de Dries Mertens (Naples) est aussi balayé, plus proche de la prolongation que d'un départ.

Alvaro va résilier son contrat

Si le dossier Saliba est en suspend dans l'attente de voir comment évoluer la situation de l'international tricolore chez les Gunners, un seul cas est actuellement en train de se décanter : celui d'Alvaro Gonzalez (32 ans) est proche d'un accord pour résilier son contrat. Pas un mouvement susceptible de faire rentrer de l'argent en caisses, une nouvelle fois...

