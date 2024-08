OM : Longoria fait le point sur le Mercato et met la pression aux lofteurs

Le mercato

"C'est la réalité qu'il y a des moments où il faut écrire un nouveau chapitre, surtout lorsque l'on veut s'engager à fond dans un projet ambitieux. Il est normal qu'il y ait beaucoup de changements. Cette saison, tout le monde est conscient du nombre de modifications nécessaires dans l'effectif. Pour être honnête, dans un mercato européen où les mouvements sont relativement limités, on peut dire que nous sommes dans une position plutôt favorable. Il est vrai que nous aspirons à la perfection et cherchons à avancer aussi vite que possible, surtout en vue du premier match du championnat. Cependant, notre ambition est axée sur le long terme, ce qui signifie qu'il faut aussi faire preuve de patience et comprendre que tout ne peut pas se faire rapidement. Il y a des situations où nous souhaiterions aller plus vite, ce qui est normal pour des perfectionnistes comme nous. En ce qui concerne les mouvements de départ, nous rencontrons encore certains retards dus à des circonstances particulières. Chaque situation étant différente, nous aurions aimé gérer les sorties avec un peu plus de sérénité."

Le manque de joueurs offensifs

"La vérité, c'est qu'on pourra poser ces questions le 1er septembre, je crois que ce sera plus opportun à ce moment-là. Actuellement, il est évident qu'il y a un déficit numérique dans le secteur offensif, et nous en sommes conscients. Nous discutons avec l'entraîneur pour remédier à cette situation. Tout le monde est conscient des besoins pour compléter l'effectif. En tant que dirigeants du club, notre objectif est de fournir à l'entraîneur tous les outils nécessaires pour rester compétitif. Je suis convaincu que nous serons compétitifs dès le premier match. Cependant, il est également vrai qu'à niveau numérique, les décisions prises concernant les différents joueurs ont montré qu'ajouter quelques joueurs offensifs supplémentaires nous serait bénéfique."

"Chaque joueur connaît parfaitement sa situation"

Les lofteurs

"Lorsque un club investit dans différents joueurs, il est essentiel de respecter les règles et les principes de professionnalisme. Il est important de préciser que, bien que je ne sois pas certain des intentions des personnes autour des joueurs, il n'est pas judicieux de penser à des situations qui pourraient aller à l'encontre du modèle économique du club. Il existe une charte de travail et des règles pour les joueurs professionnels auxquelles les clubs doivent se conformer. Le respect des règles et des joueurs est primordial, surtout lorsqu'il s'agit de joueurs sous contrat avec l'Olympique de Marseille. Chaque joueur est conscient de sa situation, et ceux qui ne s'intègrent pas dans les plans techniques ne seront pas sur le terrain. Cependant, il est important de traiter chaque joueur avec respect, en tenant compte de la situation de chacun."

La situation de Pau Lopez

"Il y a d'autres éléments à considérer. En ce moment, il est normal que la situation sur le marché des transferts soit particulière, surtout pour les gardiens de but, qui sont moins sujets aux mouvements dans les mercatos actuels. De plus, bien que les contrats soient en place, chaque joueur connaît parfaitement sa situation. Le mercato est encore long, et il se termine le 30 août. Il y a également d'autres périodes de transfert qui restent ouvertes après cette date."

