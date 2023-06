OM : Longoria fait une croix sur l’un de ses chouchous pour l’après-Tudor

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

La liste des potentiels remplaçants d’Igor Tudor sur le banc de l’OM est longue comme le bras. Si les noms de Marcelino ou de Marcelo Gallardo reviennent inlassablement, celui plus surprenant de Raffaele Palladino a fuité dans L’Équipe. Inconditionnel du football italien depuis toujours, Pablo Longoria ne serait pas insensible au parcours de Monza sous sa houlette cette saison en Serie A. Le président de l’OM peut d’ores et déjà oublié cette piste. Après avoir entériné son honorable 10e place dans le calcio, le club italien a annoncé la prolongation de contrat de son coach de 39 ans.

« L’AC Monza annonce que Raffaele Palladino a prolongé son contrat jusqu’au 30 juin 2024. Lors de sa première saison en Serie A, Palladino a mené les Brianzas à un championnat extraordinaire, obtenant le maintien à six matchs de la fin. Bonne chance à Raffaele et à tout son staff pour la nouvelle saison », peut-on lire dans le communiqué du club. Nicolo Schira ajoute que Palladino a reçu une augmentation de salaire d’un million d’euros par an, sans compter les bonus.