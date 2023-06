OM : Longoria tacle ses joueurs et Tudor et en dit plus sur son successeur et les avenirs de Sanchez et Payet

Zapping But! Football Club OM : faut-il envoyer Clauss sur le banc ?

Le bilan de la saison

"Il faut faire une analyse à froid. C'est une saison marquée par trois moments. Très longue avec la Coupe du monde c'était une saison particulière. Les très bons moments sont jusqu'à la Coupe du monde. On avait fixé les objectifs de se qualifier pour la Ligue des Champions. C'est très important pour le projet. Si quelqu'un m'avait dit qu'on finirait 3e, j'aurais été content. La participation en Ligue des Champions nous a fait grandir. En même temps, ce n'est pas acceptable de perdre dans les derniers moments. Après la Coupe du monde, c'était le meilleur moment de la saison sur le plan des résultats. Puis il y a eu le PSG et la tendance a changé. Il y a des choses qui m'ont moins plu, la perte d'humilité dans les moments positifs."

La mauvaise fin de saison

"Ce n'est pas acceptable. Tout le monde fait des erreurs mais la fin de saison n'est pas plaisante. Cela va avoir quelques conséquences."

"On a besoin de plus de personnalité et de courage"

Son message aux joueurs et à Tudor

"À Marseille, même les matchs amicaux, ne sont pas amicaux. Pour jouer à l'OM, il y a des choses qui ne sont pas négociables. On a besoin de plus de personnalité et de courage. On a besoin de quelqu'un qui a plus de leadership. C'est inacceptable."

L'avenir et le projet de l'OM

"On est entré dans une situation positive. Il faut prendre de la hauteur. On a stabilisé le club sur le plan économique. Ce sera encore plus positif à l'avenir. On va pouvoir construire sur des bases solides. Mais rien n'est légitime s'il n'y a pas des bons résultats sportifs à côté. On doit continuer sur cette tendance sans s'imposer de limite. Il faut être le plus préparé possible. On doit être prêt, toujours à la hauteur avec des résultats sportifs et économiques les plus équilibrés possibles."

Le départ de Tudor

"Donner toujours de l'importance à un entraîneur dans un club est une erreur. Il faut tenir compte du contexte. Je considère qu'ouvrir un cycle avec un entraîneur est positif. Séville a gagné la Ligue Europa avec trois entraîneurs différents."

La responsabilité de Tudor

"Tout le monde a commis des erreurs. Le principe d'autorité d'entraîneur dans les clubs où je travaille, ce sont des valeurs qui ne sont pas négociables. Donner de l'autorité aux joueurs, ce n'est pas une bonne question. Quand il gère un groupe de 20-21 joueurs, il faut prendre en compte l'aspect émotionnel de tout le monde au quotidien."

"On a des discussions avec l'agent d'Alexis Sanchez"

L'avenir d'Alexis Sanchez

"On a des discussions avec son agent. On lui a exprimé notre volonté de continuer avec lui. On est d'accord pour dire qu'il a un niveau international. Très haut. Il nous a apporté beaucoup de choses. Après il y a donnée économique, ça pose la question pour beaucoup de joueurs en Europe. Je crois qu'il s'est senti aimé et respecté. Suis-je confiant ? Tous les deux, on est à l'écoute. La discussion a débuté de façon positive."

"Le nouveau coach ? Il y a des contacts"

Le nouveau coach

"Il y a des contacts oui, c'est normal. L'important c'est de bien établir son profil et de bien connaître le coach. Il y a des styles qui ne collent pas avec Marseille. Le style doit être clair. On doit faire du Vélodrome une force. On doit donc jouer d'une façon qui plait à notre public qui est passionné. Avec du jeu offensif."

Quand on connaitra-t-on le nom du futur coach

"Difficile de donner une date. Plus tôt on l'a, mieux c'est. Mais on ne doit pas tomber dans la précipitation. Il faut trouver le bon profil, l'envie, la personnalité et le jeu qui s'adapte à ce qu'on veut proposer. Doit-il parler français ? Le langage du foot est universel. C'est un plus de parler français. Je ne vais plus accepter le fait qu'un coach ne parle pas français à la fin de la saison. C'est un respect de l'institution, de la culture."

Payet

"Il a un an en plus de contrat. On a discuté ces dernières semaines des ambitions. C'est constructif. Il doit y avoir des discussions constructives avec le coach qui va arriver. Avec nos discussions, on n'est pas entré dans le détail de l'analyse de l'effectif. Pour moi, c'est un concensus avec le coach. On doit savoir comment jouer avec le nouveau coach. Je n'aime pas parler des cas individuels."

Les débuts de Vitinha

"Je reste très confiant. Il a toutes les caractéristiques qu'on recherche chez un attaquant. Il a besoin d'une période d'adaptation. Il est arrivé un jeudi, il a joué le dimanche. Puis il est entré dans la rotation. Peut-être que c'était nécessaire. Un attaquant vit toujours de sa confiance."

L'avenir de Kolasinac

"Les discussions se sont intensifiées avec son agent. Il a un profil particulier puisqu'il peut jouer en défense centrale ou sur le côté gauche. Il faudra voir avec le nouveau coach. On a un très grand respect pour lui."

Propos retranscrits par RMC Sport.