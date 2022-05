OM : Longoria vise un renfort chez un cador de Liga qui va dynamiter le Mercato !

Zapping But! Football Club OM- INFO BUT ! Un minot pourrait faciliter la venue de Veretout !

Un remue-ménage s’organise à l’OM. Ces derniers jours, on a appris les départs conjugués de Nasser Larguet et Jean-Claude Giuntini à la formation. Le premier, un temps coach intérimaire, pourrait devenir le DTN de l’Arabie saoudite après avoir officié au même poste au Maroc. Le deuxième a annoncé sa démission aux encadrants des équipes de jeunes pour « raisons personnelles. »

Est-il resté fidèle à Larguet, jusqu’au bout ? A-t-il compris que l’OM chercherait un remplaçant à l’extérieur ? Depuis plusieurs semaines, L’Équipe assure que Pablo Longoria rêve de techniciens espagnols. Le président de l’OM aurait identifié le directeur du centre de formation d’un club historique de Liga comme nouvel homme fort mais le dossier ne serait pas simple à boucler juridiquement.

Si tel est le cas, l’OM pourrait enfin espérer voir ses jeunes talents enflammer le marché des transferts à l’avenir... La fin du printemps risque par ailleurs d’être haletante puisque de nombreux formateurs, à commencer par Maxence Flachez (réserve) et Philippe Anziani (spécifique attaquants) ne seront pas reconduits. Dans les hautes sphères aussi, la recomposition est à l’ordre du jour : Longoria a récemment décidé de réorganiser les pôles...

Pour résumer

Après les départs de Nasser Larguet et Jean-Claude Giuntini, Pablo Longoria envisage un technicien espagnol comme nouveau patron du centre de formation de l’OM. Et réorganise déjà son état-major dans les plus hautes sphères.