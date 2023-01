OM, LOSC, FC Barcelone - Mercato : coup de grâce dans le dossier Ounahi ?

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Le dossier Azzedine Ounahi (22 ans) est en train de se compliquer. Si certains clubs comme Leicester et Naples ont tenté de vite régler le dossier, Ignazio Genuardi nous a appris hier qu'on est aujourd'hui très loin d'un accord pour la vente de l'ancien milieu d'Avranches.

Comme Leicester, les Italiens ont pourtant dégainé une offre de 15 M€ avec le prêt dans la foulée et pour six mois d'Ounahi à Angers. Refus catégorique de la direction du SCO. Le journaliste précise que si Angers est ouvert à cette formule permettant de conserver Ounahi six mois de plus afin d'essayer de se sauver, cela ne se fera pas au détriment de son prix de vente. Saïd Chabane espère aux alentours de 30 M€ pour la révélation du dernier Mondial.

Une somme qui fait sourire du côté de l'OM et du LOSC où on n'est pas non plus près toutes les folies pour la « hype » du moment en Ligue 1. De plus, The Guardian annonce ce qui pourrait être le coup de grâce pour les prétendants les moins dotés : Arsenal vient de faire irruption dans le dossier Ounahi ! Et quand on connaît le prestige et le compte en banque des Gunners...