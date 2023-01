OM, LOSC, FC Barcelone - Mercato : le club sur Guendouzi connu, Ounahi relancé par Longoria ?

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

L’OM est attaqué par un club anglais pour Mattéo Guendouzi (23 ans). Comme évoqué hier par L’Équipe, le club phocéen soupçonnait Aston Villa de faire du pied à son milieu de terrain présent à la Coupe du monde avec l'équipe de France.

Aujourd’hui, Foot Mercato confirme ces doutes et valide le fait qu’Unai Emery et le milieu de terrain de 23 ans s’apprécient mutuellement. Et grandement. Les deux hommes auraient même déjà échangé, l’ancien coach du PSG lui expliquant qu’il voulait le recruter en priorité cet hiver.

« Nul doute qu’en cas de belle offre, Pablo Longoria devrait y réfléchir à deux fois », estime FM. Tout en rappelant que même si le président de l’OM apprécie Guendouzi, il garde « un œil attentif sur Azzedine Ounahi, dont le profil est très apprécié par le président marseillais. »