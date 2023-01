OM, LOSC, FC Barcelone - Mercato : un club affiche sa confiance dans le dossier Ounahi

Azzedine Ounahi ne devrait plus faire de vieux os dans les rangs d’Angers. Alors que Naples a très vite dégainé une offre estimée à 15 M€, L’Équipe explique que les dirigeants du SCO ont temporisé, rencontré d’autres dirigeants en Europe, en espérant recevoir une offre supérieure pour le milieu de terrain marocain. Ça a été le cas ces dernières heures.

Selon le quotidien sportif, un club de Premier League, qui ne serait pas Leicester en a formulé une. Au point que Saïd Chabane, le président angevin, s’est déplacé en Angleterre hier pour avancer sur le dossier ! Il pourrait s’agir de Leeds, qui, aux dernières nouvelles, n’était pas emballé par cette destination.

C’est d’ailleurs pour cette raison que le Napoli se veut confiant pour boucler le dossier Ounahi (22 ans). Le directeur sportif Cristiano Giuntoli se dit même « optimiste » pour que les Partenopei puissent signer le milieu marocain cet hiver. Le compte à rebours a démarré.

🚨 Napoli director of sport Cristiano Giuntoli says he is "optimistic" the club can sign 22-year-old Angers and Morocco midfielder Azzedine Ounahi, who has also been linked with Aston Villa and Leeds United.

🇲🇦🔵 #SempreNapoliForza https://t.co/T9caKZoDZR pic.twitter.com/R7YqrkXLMW