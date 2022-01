OM, LOSC, FC Barcelone, OGC Nice - Mercato : Longoria a fait mouche pour Bakambu !

Zapping But! Football Club

Libre depuis son départ de Guoan (D1 chinoise), Cédric Bakambu (30 ans) est en quête d'un nouveau challenge. Évoqué du côté du FC Barcelone ou encore pour un retour à Villarreal, l'international congolais a plusieurs touches sérieuses en Ligue 1 en plus du LOSC, dont le nom a déjà fuité.

Si les Dogues seraient aujourd'hui en retrait sur le dossier, Foot Mercato affirmait récemment que l'OM avait établi le contact avec l'ancien Sochalien pour offrir une alternative à Arkadiusz Milik et Bamba Dieng. L'OL – qui a perdu plusieurs offensifs à la CAN (Toko Ekambi, Kadewere, Slimani) – est également sur les rangs, à l'affût du bon coup.

L’OGC Nice se serait également placé sur le dossier Bakambu, qui ne devrait pas faire de son avenir une question d'argent, lui qui en a gagné énormément durant ses quatre années en Chine. Cela et une bonne nouvelle pour l’OM, qui vient de formuler une première offre à l’attaquant. Selon Ekrem Konur, celle-ci serait autour d’un contrat de deux ans plus une année en option. L’aspect financier n’a pas été évoqué par le spécialiste des transferts. L'Équipe confirme néanmoins l'offre et ajoute même que Bakambu devrait arriver à Marseille ces prochains jours.