OM, LOSC – Mercato : Angers confirme les approches de L1 pour Ounahi !

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

Face aux micros, le président du SCO Angers Saïd Chabane a confirmé qu'un départ d'Ounahi était possible en janvier : « Il y a de telles sollicitations pour Azzedine qu'il aura du mal à dire non et qu'on aura du mal à retenir un joueur qui aura envie de partir. Maintenant, l'idéal pour nous et pour lui, c'est qu'il reste jusqu'à la fin de saison au moins en prêt ».

« Le père Noël est passé avant l'heure pour lui »

Quant à savoir s'il y avait une chance que l'intéressé reste en France, à l'OM ou au LOSC, deux clubs qui le sollicitent, Saïd Chabane n'a pas dit non : « Aujourd'hui, on a deux clubs français qui sont dessus... L'OM ? J'ai perdu la mémoire (sourire) Mais qu'ils jouent en blanc, en rouge ou en bleu, je vois la liste des clubs qui nous ont sollicité, je me dis que tout est possible. Le père Noël est passé avant l'heure pour lui. Ce sera une perte pour nous car la qualité est là et il a une marge de progression exceptionnelle... »