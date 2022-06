OM, LOSC - Mercato : Bielsa pourrait reprendre du service cet été

Zapping But! Football Club OM - INFO BUT! : un danger espagnol pour Cho, un successeur pour Kamara ?

A 66 ans, et après une dernière expérience éprouvante à Leeds, où il est resté quatre ans mais a été limogé le 27 février, Marcelo Bielsa n'en a pas fini avec le métier d'entraîneur. Si tout se passe bien pour lui et le candidat qu'il soutient, il devrait reprendre du service cet été, dans l'un de ses anciens clubs, l'Athletic Bilbao. Il a en effet accepté d'être le coach des Lions, qu'il a dirigés entre 2011 et 2013, dans le cas où Inaki Arechabeta serait élu le dimanche 24 juin.

Deux autres candidats convoitent le poste de président de l'Athletic. Tous vont dévoiler leur programme d'ici la fin de la semaine. D'ici neuf jours, l'ancien entraîneur de l'OM et du LOSC saura s'il replonge dès cet été ou s'il s'offre une année sabbatique.

