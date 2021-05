OM, LOSC - Mercato : Galtier titille Sampaoli avec cette recrue prometteuse

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

Le malheur des uns fait souvent le bonheur des autres. C’est ce que doivent se dire les dirigeants de Schalke 04 à l’heure où le club allemand est relégué en deuxième division. Ces derniers craignent en effet une saignée au mercato estival et celle-ci pourrait débuter avec Mehmet Aydin.

Le jeune ailier droit (19 ans) compte cinq titularisations en Bundesliga en 2021, ce qui a suffi à attirer les regards du Betis et du Valence CF en Espagne ainsi que du LOSC et de l’OM en France. D’après Marca, les deux écuries de Ligue 1 auraient déjà même présenté des propositions concrètes à l'international U19 allemand (2 sélections, 1 but).

Aydin est estimé à 250 000 euros

Présenté comme habile techniquement, rapide et à l'aise en un contre un, Aydin n'a plus qu'un an de contrat avec le club de la Ruhr. Sa cote est estimée à 250 000 euros par la plateforme Transfermarkt. Autant dire qu’il s’agirait d’un excellent prospect pour l’OM et le LOSC.