OM, LOSC – Mercato : les deux clubs en bataille pour un nouveau goleador de L1

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Prêté cet hiver par l'Inter Milan au Stade Brestois, Martin Satriano (21 ans) n'a pas tardé à s'imposer en Bretagne. Auteur de 4 buts sur ses neuf premiers matchs, l'attaquant uruguayen n'a pas tardé à attirer l'oeil de clubs plus huppés de Ligue 1.

En effet, si l'on en croit le spécialiste italien des transferts Nicolo Schira, l'OM et le LOSC se sont placés sur le dossier Satriano en vue de cet été. Reste à connaître les modalités de sortie du natif de Montevideo, lequel avait prolongé jusqu'en juin 2027 chez les Nerrazzuri avant de filer en prêt au SB29. La Gazzetta dello Sport, qui fait de Marseille le club le plus chaud à sa signature, parle d'un transfert estimé entre 15 et 20 M€.

La piste Satriano laissera forcément des regrets du côté de l'ASSE puisque les Verts avaient été les premiers en France à qui le profil de l'anicen joueur du Nacional avait été proposé à son arrivée en Europe en janvier 2020. Son nom était d'ailleurs brièvement revenu dans l'actualité à la fin du Mercato d'été mais Claude Puel avait rapidement fermé ce dossier...

#OlympiqueMarseille and #Lille are monitoring #Inter’s Young striker Martin #Satriano, who is currently on loan at #Brest for the next season. #transfers #OM #LOSC