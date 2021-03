OM, LOSC - Mercato : Longoria a ferré un cador qui risque de faire oublier la piste Luis Campos

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Le gros travail de Pablo Longoria se poursuit à l’OM. Avant même de prendre le poste de président, le dirigeant espagnol avait décidé de reconstruire presque toute la cellule de recrutement et tout vient de s’accélérer avec son intronisation en lieu et place de Jacques-Henri Eyrayd.

Dans La Provence, on apprend ainsi que l’OM va bel et bien accueillir trois nouveaux scouts : Sergio Santomé, Mathieu Seckinger et Benjamin Brat. Les trois hommes sont des expérimentés du milieu pour avoir notamment travaillé à Valence pour le premier, à Manchester United pour le second et à Nancy pour le dernier. Les intéressés devraient être sous la direction de David Friio, bras droit de Longoria. Ces arrivées viennent compenser le licenciement de plusieurs membres de l’ancienne cellule de recrutement.

Seckinger, scout qui connaît parfaitement le marché des jeunes français »

Au sujet de Seckinger, il s’agirait d’un vrai cador, respecté dans le milieu pour sa probité et sa propension à dénicher des futures perles du football français. « Pour les supporters marseillais, ce joueur, Noam Emeran (2002), est un des fruits du travail de Mathieu Seckinger pour Manchester United, a récemment tweeté le compte Le chercheur de talents. Il était arrivé d’Amiens en 2019, Vous pouvez être sûrs d’avoir récupéré un scout qui connaît parfaitement le marché des jeunes français. »