OM, LOSC - Mercato : Longoria a grillé Létang, Marseille tient son nouvel attaquant !

Mercredi, un intérêt du LOSC pour Joaquin Correa a été évoqué. Et un peu plus tard, c'est celui de l'OM qui a filtré. Et malgré l'intérêt du Torino et du Betis Séville, c'est bien vers Marseille que se dirigerait l'Argentin.

Correa (Inter Milan) en route pour Marseille

"Accord sur le point d'être trouvé entre l'OM et l'Inter pour Joaquin Correa autour d'un prêt avec option d’achat d'environ 16 M€ (ou obligation d’achat à 12 M€ sous certaines conditions)", annonce en effet Foot Mercato. A 29 ans, l'ancien joueur de la Lazio et du FC Séville sort de deux saisons difficiles avec l'Inter (10 buts en deux saisons), où son départ devrait permettre l'arrivée d'un certain Alexis Sanchez...

Pour résumer la transaction entre l'Inter et l'OM autour du prêt de Joaquín Correa :



• Option d'achat à 16 M€ si les conditions incluses dans le prêt ne sont pas atteintes.



• Obligation d'achat à 13 M€ si les conditions incluses dans le prêt sont atteintes. pic.twitter.com/wkucMhMOjo — Valentin Feuillette (@VFeuillette75) August 23, 2023

