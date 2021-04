OM, LOSC - Mercato : Longoria aurait le nouveau Renato Sanches dans le viseur

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Hier, la presse turque a annoncé un intérêt de l'OM pour Gedson Fernandes, milieu de terrain de 22 ans sous contrat avec le Benfica Lisbonne mais prêté cette saison à Galatasaray. Où il joue peu. D'ailleurs, c'est peu dire qu'après des débuts très prometteurs, qui lui ont valu des comparaisons avec Renato Sanches, aujourd'hui au LOSC mais lui aussi formé chez les Aigles, Fernandes déçoit. Comme l'a expliqué Alexandre Ribeiro, rédacteur en chef du site Trivela, à Footballclubdemarseille.fr, Fernandes est à une sorte de carrefour de sa carrière. Ce qui sous-entend que l'OM prendrait un risque en le recrutant…

"Il arrive à un stade de sa carrière où les gens n’y croient plus"

"Globalement, c’est un joueur sur lequel on avait beaucoup d’attentes au Portugal. Finalement, tout le monde est un peu déçu par son rendement. On a l’impression qu’il n’a pas forcément progressé, qu’il n’a pas su répondre aux attentes placées en lui. Il n’a pas su répondre à la pression qui est très forte au Portugal. Il y a eu de nombreuses comparaisons avec Renato Sanches qui ne lui ont pas vraiment servi. Renato Sanches, c’était un jeune excellent qui est monté très haut, très vite mais qui s’est petit à petit écroulé avec des passages à Swansea même s’il se remet la tête à l’endroit actuellement."

"Gedson, pour le moment, arrive à un stade de sa carrière où les gens n’y croient plus ou y croient encore. Personnellement, j’y crois encore mais je pense que ce ne sera pas le joueur que l’on pensait avoir lorsqu’il avait 18 ans. Ce ne sera pas un joueur indéboulonnable en sélection mais ça peut devenir un bon joueur. Il faut prendre en compte qu’il sorte de deux saisons compliquées et qu’il aura besoin de temps pour reprendre du rythme. Il a besoin de confiance, de temps de jeu et qui est plus sur une pente descendante."