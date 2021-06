OM, LOSC - Mercato : un dossier cher à Longoria validé par Campos ?

Zapping But! Football Club OM : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Pablo Longoria mise sur Mattéo Guendouzi. Si la piste a bien été validée par Jorge Sampaoli et que le milieu de terrain d’Arsenal souhaite signer à l’OM, le dossier traîne en longueur. Et cela n’est jamais une bonne nouvelle en termes de négociations.

Todo Fichajes assure même que le Benfica Lisbonne a pris la main dans ce dossier et que Longoria aurait ciblé le jeune milieu du Standard de Liège Nicolas Raskin en plan B. Ne pas voir Guendouzi porter le maillot de l’OM à l’avenir serait un crève-cœur pour Luis Campos tant il adore le joueur passé par le PSG.

« Je l'aime énormément. Il a un énorme talent. Il est très bon à la fois techniquement et tactiquement, a expliqué l’ancien conseiller du LOSC dans O Jogo. Il s'est montré très rapidement et sa première saison en Angleterre a été très bonne. J'ai le sentiment qu'il n'a pas mûri à 100 %, il a besoin de plus mûrir. Il est encore jeune et il a un grand avenir devant lui. »