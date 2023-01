FC Barcelone - Mercato : les Blaugranas en pole pour une pépite suivie par l'OM et le LOSC !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Un temps évoqué à l'OM, au LOSC ou encore à l'AS Monaco, le prometteur milieu offensif israélien Oscar Gloukh (Maccabi Tel-Aviv, 18 ans) n'évoluera pas en Ligue 1 dans les prochains mois. Jugée trop chère par les clubs français, la pépite du Maccabi va s'engager dans les prochains jours avec le FC Barcelone ! Et cela alors que le journaliste belge Sacha Tovalieri avait annoncé un accord avec le Red Bull Salzbourg pour un transfert de 7 M€.

Les Blaugranas auraient devancé la concurrence grâce à leur secrétaire technique Jordi Cruyff, passé par le Maccabi Tel-Aviv et qui entretient de très bons rapports avec ses dirigeants. La question était de savoir si Gloukh pourrait avoir du temps de jeu au FCB. Xavi, qui l'a supervisé, pense que oui et a donné son accord pour une arrivée, qui pourrait se finaliser sous la forme d'un transfert ou plus sûrement d'un prêt avec option d'achat, selon Sport. Cette saison, le natif de Rehovot a disputé 22 rencontres avec le club de Tel Aviv pour 6 buts et 7 passes décisives. Il venait aussi d'être appelé pour la première fois en sélection A (2 apparitions, 1 but) lors de la trêve internationale de novembre.