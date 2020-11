Arrivé cet été à Boavista en provenance de l'OGC Nice, le latéral gauche Yannis Hamache est en train de s'imposer au Portugal. Après une saison très correcte en prêt au National 1 (Red Star), l'ancien Aiglon confirme ses belles promesses à l'étranger.

Né à Marseille et formé à Bel-Air comme de nombreux joueurs professionnels français, Hamache a reconnu, à la Provence, avoir snobbé l'OM plus jeune : « Quand Nice s'est présenté, l'OM était là. Ce n'était pas très bien de signer à l'OM à l'époque car les jeunes ne jouaient pas même si j'étais fan quand j'étais petit. La philosophie a changé. On le voit avec Boubacar Kamara, un ami, ou Maxime Lopez. Je suis allé quelquefois au Vélodrome, ce stade me fait vibrer ».

La sélection algérienne et le LOSC en ligne de mire

Aujourd'hui, Hamache ambitionne deux autres équipes que Marseille : « Je rêve grand. J'espère vraiment aller en sélection. On m'a souvent dit que Djamel Belmadi me regardait. Ce serait une fierté, je suis d'abord français puis algérien, mais l'Algérie me fait rêver. Quant à Boavista, je ne pouvais pas rêver mieux. Si je continue à réussir de belles prestations, pourquoi pas revenir en France, à Lille, un très grand club. Je donnerai tout. Je sais où je dois aller et je veux arriver ».

Rappelons que Boavista a désormais pour actionnaire majoritaire un certain Gérard Lopez et que Luis Campos y fait (pour l'instant) le recrutement...