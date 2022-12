OM : Luis Suárez rend hommage à Marseille

Zapping But! Football Club OM : faut-il vendre Gerson en cas de belle offre ?

Luis Suárez quitte la cité phocéenne ! L’attaquant colombien est prêté par l’OM à Alméria jusqu’à la fin de la saison. Recruté pour 10 millions d’euros en provenance de Grenade, lors du dernier mercato estival, le buteur de 25 ans n’a pas convaincu Igor Tudor qui l’a très peu utilisé. De retour en Andalousie, Luis Suárez va tenter de relancer sa carrière chez le 14e de la Liga. Sur Instagram, le natif de Santa Marta a adressé un message aux Marseillais.

« J’entame une nouvelle étape et il est temps de relever de nouveaux défis. Au cours de ces mois, j'ai eu l'occasion de jouer dans l'un des plus grands championnats et de faire mes débuts en Ligue des champions. Des expériences et des apprentissages que je n'oublierai jamais. Je tiens à remercier toutes ces personnes et tous ces collègues pour tout le soutien et la confiance qu'on m'a accordé au cours de ces mois. Merci beaucoup pour tout ! », a ainsi déclaré Luis Suárez.