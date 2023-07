OM : Marcelino livre ses premiers mots, se compare à Tudor et évoque Kondogbia et le Mercato

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Ses premiers mots

"Merci à vous d'être ici et je m'excuse pour mon français et j'espère communiquer avec vous le plus rapidement possible. Je tiens à remercier Franck McCourt, Pablo Longoria et Javier Ribalta pour la confiance. C'est une opportunité en or d'entraîner l'un des meilleurs clubs d'Europe. Nous avons beaucoup d'enthousiasme de relever ce défi. Nous avons cette passion pour le foot. On arrive ici, on arrive dans un club historique, qui est le seul à avoir gagner la Ligue des Champions. Dans les clubs où on était, on a toujours réussi à accomplir nos objectifs, et j'espère qu'on le fera ici. Seulement avec le travail et l'effort, on y arrivera. Il faudra jouer avec beaucoup d'intensité. Notre philosophie va coller aux valeurs de l'OM. On va essayer d'apporter notre connaissance pour aider les joueurs. Le slogan "droit au but" devient le nôtre et il faut rendre fier les supporters. Plus de travail et moins de parole. Merci à tous pour votre attention."

Sa méthode

"On est un groupe de travail qui travaille ensemble depuis longtemps. Nous avons une vision claire de ce qu'on veut travailler et comment on va s'y prendre. On veut une équipe organisée, équilibrée, dynamique, attractive. C'est quelque chose de commun avec l'OM. On espère qu'en gagnant des matchs, on pourra les rendre fiers."

La transition entre Tudor et lui

"Nous avons vu plusieurs matchs. L'idée est différente de ce qu'on fait nous, surtout défensivement. Il va falloir travailler vite et bien mais je suis convaincu qu'on sera prêt rapidement."

Son système de jeu

"Nous avons une organisation qui dépend des joueurs. Ça ne s'éloignera pas du 4-4-2 mais on peut jouer en 4-2-3-1 ou 4-3-3. Ça dépend des profils. On ne va pas changer de système en fonction de l'adversaire et se concentrer sur nous même.

"C'est un marché exigeant"

Le mercato estival

"Un entraîneur veut rapidement que son effectif soit complet avant la compétition. Dans le monde du foot c'est impossible, ça ne m'est jamais arrivé. Il faudrait peut-être réfléchir à changer les règles pour que les effectifs soit complets avant. C'est un marché exigeant."

Ses objectifs

"Il faut marquer les temps. Aujourd'hui, il faut connaitre et construire. la seule mentalité est de gagner. Si on a un match de Ligue 1, on doit gagner, pareil pour la Coupe de France ou la Ligue des Champions. On ne veut pas tomber et se concentrer chaque semaine pour montrer qu'on a cette mentalité de gagner tous les matchs."

Son identité de jeu

"Dans le foot, je respecte toutes les idées mais le plus important est que tous les joueurs s'identifient à mon jeu. Par exemple, il n'y aura pas de marquage individuel, 80% des matchs se joueront avec une défense à 4 avec un marquage en zone. Le contre pressing, j'adore."

Sa relation avec Longoria

"Chacun de nous avons une définition différente de l'amitié. Ce n'est pas pareil un ami et un collègue. Un ami est toujours là pour toi alors qu'un collègue peut te taper sur l'épaule pour te dire ça va. Pablo Longoria est mon ami, je le connais depuis 20 ans. Aujourd'hui, je suis ici grâce à mon travail et celui de mon équipe. On a toujours atteint nos objectifs. Peu importe ce qu'il se passera ici, Pablo restera mon ami."

"L'arrivée de Kondogbia n'est pas une demande personnelle"

L'arrivée de Kondogbia

"Geoffrey Kondogbia est un footballeur de première classe. On a eu la chance de travailler avec lui à Valence. C'est une opération faite avant mon arrivée, ce n'est pas une demande personnelle."

L'arrivée de Luis Enrique sur le banc du PSG

Sur Luis Enrique, c'est un grand entraîneur. C'est bien de voir deux hommes de Gijon entraîner le PSG et l'OM. Je lui souhaite bonne chance, sauf quand il jouera contre nous."

🔵 Suivez en direct depuis l'@orangevelodrome la première conférence de presse de Marcelino en présence de Pablo Longoria sur notre chaîne @TwitchFR 📲 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 4, 2023

