OM : Marcelino proche de retrouver un club prestigieux !

OM : faut-il craindre le pire avec Gattuso ?

Après le gros coup de pression des Ultras, Marcelino avait préféré rendre son tablier à l'OM en septembre dernier. Depuis, le technicien espagnol avait été approché par son ancien club du FC Séville et par Almeria, mais il avait décliné les propositions. Mais selon Relevo, il s'apprête à retrouver un banc.

Direction Villarreal

En effet, Villarreal le convoite. Pacheta, qui avait pris la relève de Quique Setién, ne donne pas satisfaction et le Sous-Marin Jaune songe à faire revenir Marcelino. Un contrat de deux années avec une troisième en option attend Marcelino, qui avait déjà coaché Villarreal entre 2013 et 2016, avec une 1/2 finale d’Europa League et une qualification pour la Ligue des Champions.

