OM : McCourt aurait déjà scellé l’avenir de Villas-Boas

Pablo Longoria a été clair la semaine dernière : sa priorité à l’OM est de prolonger André Villas-Boas. Avant même de penser aux dossiers du mercato, le directeur sportif du club phocéen souhaite avancer dans les discussions pour une prolongation d’un contrat qui expire en juin prochain.

Si la majorité des supporters partage le sentiment de Longoria, certains sont plus mesurés au moment de dresser le bilan du « Special Two » à la tête de l’OM. Jonathan McHardy n’est pas son premier fan et croit savoir qu’il ne sera pas prolongé par sa direction malgré des résultats sportifs positifs.

« Pour le bien du club et de Villas-Boas, on pourra après discuter et faire son bilan, l'aventure va s'arrêter à la fin de la saison. Et ce sera peut-être mieux, vu comme les relations sont en train de se tendre, ce n'est pas la peine de pousser plus », a déclaré le journaliste sur les ondes de RMC Sport. L’avenir lui donnera-t-il raison ?