OM : McCourt, Longoria et Ribalta ont scellé un pacte fracassant pour la suite du Mercato

Dimanche, à l’heure du brunch, Frank McCourt a convié Marcelino Garcia Toral à Saint- Tropez, via un hélicoptère survolant les grands départs en vacances de juillet. En présence de Pablo Longoria et de Javier Ribalta, le propriétaire de l’OM et le nouvel entraîneur du club ont fait plus ample connaissance, ils ont évoqué la prochaine saison et les contours de l’effectif.

Selon L’Équipe la direction de l’OM n’a pas demandé au grand patron du club phocéen de rallonge pour son mercato.

McCout ne remettra pas la main à la poche

« McCourt aurait tiqué, de toute façon, après avoir renoncé à près de 50 millions d’euros d’aides de l’État pour combler le déficit de l’exercice 2021-2022 et à 40 millions d’euros du fonds d’investissement CVC pour embellir les comptes de 2022-2023, plutôt que de faire valoir ses créances, peut-on lire dans le quotidien sportif. Alors qu’il a abandonné ses projets immobiliers sur Marseille et a un lien de plus en plus distant avec le club olympien, le mécène aux poches si larges depuis sept ans n’a plus qu’une simple requête : que l’état-major se débrouille seul et ne demande pas l’aumône. »

La une de L’Équipe du mardi 11 juillet. pic.twitter.com/8qTYobXfMB — L'ÉQUIPE (@lequipe) July 10, 2023

