OM : McCourt, Mercato, Eyraud, Sampaoli, Olmeta assène la passion marseillaise

Zapping But! Football Club OM : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Les mots pour le dire. Et c'est donc fort logiquement que l'entretien accordé par Pascal Olmeta au quotidien marseillais, La Provence, déborde d'extraits intéressants. L'ancien portier de l'OM, entre autres, a toujours eu un discours clair, quitte parfois à déranger. Et lorsqu'on lui demande son opinion sur tout ce qu'il se passe, en ce moment-même à Marseille, le Corse a une opinion tranchée. Extraits.

L'investissement de McCourt

"À partir du moment où le gars met son argent, on ne peut rien dire. Mais, une chose est sûre, avec l'argent qu'il a investi, il faut qu'il soit entouré de guerriers. Il faut que son argent soit bien utilisé. Il peut mettre tout l'argent qu'il veut, s'il n'y a pas d'âme, l'OM ne s'en sortira pas. Quand tu prends un club, que tu investis de l'argent dedans, il faut que tu sois présent, que tu 'bandes' (sic) pour le football, pour l'OM."

Eyraud

"Eyraud quand il dit certaines choses, ce n'est pas possible. Il ne peut pas dire aux Marseillais que le stade ne leur appartient pas ! Le stade Vélodrome appartient à la France entière, à l'Europe, à son public. Il ne faut pas faire de cinéma. Si tu es président mais que tu n'as pas ce parlé-là, ce n'est pas possible."

Sampaoli

"Il peut de suite se prendre au jeu. On l'a vu sur les deux premiers matches, il était à deux doigts de péter un câble. Il est heureux si l'OM marque, il sait discuter. On le ressent. Sampaoli est venu à Marseille, il accepte le challenge, il sait qu'il y a quelques matches à venir, il sait ce qu'il va faire Il sait qu'il a un carnet d'adresses pour faire venir certains joueurs à l'OM. De ce côté-là, je ne me fais pas de souci. Ce mec, j'en parlais il n'y a pas longtemps avec Enzo Francescoli, est passionné. Il ne peut que réussir !"

Le Mercato

"Est-ce que des joueurs ont réellement envie de venir à Marseille ? Parfois, je me pose la question. À l'époque, un joueur aurait tué pour venir à Marseille ! Mais tout ça car il n'y a pas les hommes qu'il faut à la direction du club. Demain, si un coach comme Eric Cantona débarque à Marseille, il y a des joueurs qui se prostitueraient pour venir jouer à l'OM ! Certains ne rêvent plus de l'OM et c'est malheureux. Il faut d'abord demander aux joueurs : voulez-vous rester ? Partir ? Mourir pour l'OM ? Thauvin, je l'aime bien. Je pense que c'est un excellent joueur s'il est compris, si l'OM a l'équipe qui va avec pour l'épauler et des hommes qui le comprennent. Il faut parler marseillais pour que ce club réussisse."