OM : McCourt ne fait pas de cadeau à Longoria pour le mercato estival

C'est une nouvelle qui ne devrait pas ravir les supporters de l'Olympique de Marseille. En effet, selon les informations du journaliste de RMC Sport, Florent Germain, le président phocéen, Pablo Longoria, ne devrait pas bénéficier d'enveloppe supplémentaire de la part de Frank McCourt pour le prochain mercato estival.

"McCourt estime qu'il a beaucoup investi depuis 2016"

"Franck McCourt estime qu'il a beaucoup investi depuis 2016, qu'il a tenu ses promesses et qu'il a toujours comblé les déficits en fin de saison. Il faudra recruter malin, cibler des postes très précis, trois ou quatre, pas plus. Vendre un petit peu si possible. En gros : être actif, mais sans faire de folies", a expliqué Florent Germain dans l'émission Rothen s'enflamme. Pablo Longoria devra donc se montrer malin cet été sur les marché des transferts pour renforcer l'effectif de Jorge Sampaoli ou de son successeur.

