OM - Mercato : coup de théâtre pour Luan Peres !

Comme nous vous l'avons relayé ce mardi, Fenerbahçe serait intéressé par le défenseur central de l'Olympique de Marseille, Luan Peres, pour pallier le départ de Kim Min-Jae à Naples.

Luan Peres se dirige vers Fenerbahçe

Une information confirmée par nos confrères de Foot Mercato, qui annoncent même que les positions de l'OM et du Fenerbahçe se seraient rapprochées ces dernières heures pour le transfert du Brésilien. Ce qui veut bien dire que le club phocéen, qui cherche désormais à dégraisser son effectif, est enclin à se séparer de Luan Peres, recruté l'été dernier par l'OM en provenance de Santos contre un chèque de 4,5 millions d'euros.

