OM - Mercato : après Mandanda, les 3 prochaines victimes de Tudor sont connues !

Igor Tudor n’arrive pas seul à l’OM. Comme prévu, son adjoint sera son ancien coéquipier à la Juventus Turin et champion du monde 2006 Mauro Camoranesi, qui s’est lui aussi lancé dans une carrière d’entraîneur après avoir raccroché les crampons en 2015.

Trois autres personnes composeront le staff de Tudor. L'entraîneur des gardiens, Antonello Brambilla, a travaillé notamment à la Sampdoria, à Cagliari et à Watford. Le préparateur physique, Carlo Spignoli, a fait six saisons à l’AS Monaco, entre 2013 et 2019. L’analyste vidéo, Giuseppe Maiuri, a connu Tudor dans le staff d’Andrea Pirlo à Turin, lors de la saison 2020-2021.

Dans l’effectif, Pablo Longoria ne fera pas de quartier avec les joueurs sur lesquels il ne compte plus. L’arrivée de Tudor ne modifiera pas sa feuille de route. Après Steve Mandanda, qui devrait signer au Stade Rennais sous peu, L’Équipe nomme ceux qui pourraient être les prochains à quitter l'OM cet été : Duje Caleta-Car, Kevin Strootman et Alvaro Gonzalez.

