OM - Mercato : Gignac en super conseiller de Villas-Boas ?

Toujours à la recherche de la perle rare en attaque, l'Olympique de Marseille multiplie les pistes. Si l'enveloppe dévolue à ce recrutement n'est pas clairement définie, le profil de la perle rare, lui, ne fait aucun doute : ce sera un avant-centre jeune, peu cher mais déjà opérationnel, perfectible, qui pourra être revendu dans quelques années au prix fort.

Le nom de José Macia, prodige mexicain de 20 ans évoluant au Chivas Guadalajara, a circulé dans la presse. L'ancien Minot Jean-Charles De Bono l'a commentée sur le site footballclubdemarseille.fr et il croit qu'André-Pierre Gignac a donné des tuyaux à son club de cœur… "L’OM a eu un regard sur ce joueur. Et je pense qu’ils ont eu aussi des infos par André-Pierre Gignac, qui doit certainement le connaitre."

"Il aime tellement le club qu’il est capable sans problème de donner de bonnes infos, et surtout de vraies infos. Après, la difficulté de ces jeunes joueurs qui viennent du Mexique, c’est le temps d’adaptation. Il y a toujours le risque de mettre quelques mois à s’adapter au championnat français. C’est le seul petit bémol. Après, quand on voit les performances qu’il a pu avoir, je trouve ça pas trop mal pour un jeune joueur. Si en plus on a des infos venues du Mexique par Gignac, je pense que ce sont de bonnes infos et que c’est une bonne chose que l’OM se penche dessus."

André-Pierre Gignac has now scored in 5 straight games:



⚽ vs Puebla

⚽⚽ at Toluca

⚽ vs Pumas

⚽ at Mazatlan

⚽ vs Chivas



APG has 8 goals in 8 games in #Guard1anes2020, which is 73% of the 11 goals scored by #Tigres. He's in superb form, even though his team is not.



🐯🇫🇷⭐🔥 pic.twitter.com/yeFjqxWhIA