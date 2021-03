OM - Mercato : la dernière offre transmise à Thauvin comporte une énorme surprise

Zapping But! Football Club OM - OL : les dix dernières confrontations à la loupe

Comme toujours lorsqu'on parle de transferts, les informations sont à manipuler avec la plus grande des précautions. Surtout lorsqu'elles viennent de l'étranger et concernent un joueur évoluant en Ligue 1. On en veut pour preuve ce tweet du journaliste italien Nicolo Schira, qui annonce que l'OM a formulé une nouvelle proposition de prolongation à Florian Thauvin : trois ans de contrat et un salaire de 3 M€ par an. Des discussions seraient en cours, sachant que Leicester et Séville continuent de le suivre.

Un salaire presque divisé par deux…

Ce qui fait tiquer, c'est le salaire proposé par l'OM. On sait que le club est en grande difficulté financière et qu'il fait, en quelque sorte, la chasse aux gros salaires. Pas étonnant, dans ces conditions, qu'il tente de réduire ceux-ci, à la manière de ce qui a été fait avec Dimitri Payet, le Réunionnais ayant accepté de lisser ses émoluments en échange d'une prolongation.

Mais 3 M€ annuels, cela fait 250.000€ mensuels. C'est largement moins que ce qu'il gagnerait actuellement (420.000€) et loin des 450.000€ proposés fin janvier par le club, selon L'Equipe. En partant du principe que Florian Thauvin est très attaché à l'OM et qu'il ait envie d'y poursuivre l'aventure, pas certain qu'il accepterait quand même de diminuer son salaire de près de moitié…