OM Mercato : un taulier annonce son départ, coup de froid pour Atal !

Zapping But! Football Club OM : faut-il arrêter les frais avec Pau Lopez ?

Intronisé en début d’année 2021 à l’Olympique de Marseille, Jon Pascua Ibarrola va quitter l'OM. L'Espagnol a annoncé hier qu'il s'en allait via ses réseaux. Arrivé dans le sillage de Jorge Sampaoli, il entraînait les gardiens du club depuis trois ans.

Ibarrola s'en va. Et bientôt Lopez ?

"Aujourd’hui, lundi 8 juillet 2024, je termine mon aventure à l’Olympique de Marseille et ce qui a été, sans aucun doute, l’expérience la plus transformatrice de ma vie et de mon parcours professionnel et sportif, a-t-il posté. Rejoindre l’OM est devenu l’une des décisions les plus importantes et les plus gratifiantes de ma vie et de ma carrière sportive. Je ne suis pas triste de partir parce que j'ai réussi ma mission ici". Un départ qui devrait précéder celui de Pau Lopez, le portier ibérique, en passe de rejoindre Côme, promu en Serie A italienne.

Un autre dossier complexe, celui de Youcef Atal, semble au point mort. Selon L’Équipe, l’arrivée d’un latéral droit, alors qu’ils sont trois sous contrat (Clauss, Murillo et Lirola), n’est pas une priorité.

Mi adiós al Olympique de Marsella y a la experiencia más transformadora de mi vida y de mi carrera profesional y deportiva.



«No estoy triste porque terminó sino feliz porque sucedió» ⬇️. #Ítaca

https://t.co/Hi2CDBZs0y — Jon Pascua Ibarrola (@jpascuaibarrola) July 8, 2024

