OM - Mercato : une dernière chance pour Amine Harit ?

Au matin de ce dernier jour de mercato, la donne était simple pour l'OM et Amine Harit. Pour que le contrat de prêt avec option d'achat du Marocain soit validé par la Ligue, il fallait au préalable que le club phocéen vende l'un de ses joueurs. Or, ni Duje Caleta-Car ni Boubacar Kamara n'ont accepté les avances de Newcastle, Wolverhampton ou Valence.

Quid d'Harit ? Il devrait logiquement retourner à Schalke 04, relégué en Deuxième division allemande. Et ce alors qu'il a refusé plusieurs offres pour s'engager avec Marseille, où il est arrivé hier, avec qui il s'est entraîné. Mais un happy end est toujours possible. Selon le journaliste de La Provence Fabrice Lamperti, Pablo Longoria continue de négocier pour conserver le joueur, même sans avoir dégraissé au préalable. L'idée serait de différer la prise en charge du salaire du joueur, histoire que dans un premier temps, il ne coûte rien à l'OM. Pas sûr que Schalke, en grande difficulté financière, accepte. Et il ne lui reste plus beaucoup de temps…