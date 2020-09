OM - Mercato : Villas-Boas a une nouvelle lubie après l’attaquant

L’OM a bien entamé sa saison en s’imposant de manière spectaculaire à Brest (3-2). Dimanche, les hommes d’André Villas-Boas ont tenu bon face aux offensives finistériennes et ont pu ramener leur premier succès en L1 à Marseille.

Pendant la trêve internationale, André Villas-Boas et Pablo Longoria auront tout le loisir de travailler sur le mercato. Notamment dans le sens des départs, une catégorie qui pourrait inclure Duje Caleta-Car. Convaincu par le défenseur central serbe grâce à Ricardo Carvalho, le technicien portugais aimerait conserver cette saison mais il sait qu’il a des chances de partir. C’est pourquoi il lui a demandé une petite faveur.

Villas-Boas veut être fixé sur Caleta-Car

« AVB a appelé Caleta-Car pendant le confinement, mais aussi avant de prendre sa décision de rester, en mai, explique L’Équipe ce mardi. Il aimerait l’embarquer pour une première campagne de Ligue des champions, il sait aussi que son géant aura des offres en septembre. Peut-être pas du gratin européen, qui cherche des centraux plus mobiles, plus rapides, mais son profil plaît, en Premier League ou en Serie A. Comme à d’autres joueurs, Villas-Boas lui a demandé de le prévenir le plus vite possible en cas de challenge séduisant à l’étranger, histoire qu’il puisse se positionner sur un des profils déjà établis par ses soins. » À ce jour, Caleta-Car est évalué à 23 millions d’euros par la plateforme Transfermarkt.