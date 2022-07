OM - Mercato : 100 millions d’euros, le chèque qui change tout pour McCourt !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

“La Provence“ a lâché une véritable bombe hier concernant Franck McCourt, le propriétaire de l’OM. L’Américain ne voudrait plus mettre la main au portefeuille pour recruter cet été avant d’avoir réalisé plusieurs ventes. Une décision qui a énormément énervé les supporters du club phocéen mais qui trouve une réelle justification.

100 millions de pertes

En effet, d’après les données récoltées par le site Transfermarkt et mises en avant par Sportune, l’OM est, à l’heure actuelle, déficitaire d’un peu plus de 100 millions d’euros. Cela, à l’addition de toutes les ventes opérées sur la période, opposées aux dépenses consenties dans le recrutement, hors éventuels bonus sur chacun. Un lourd bilan qui justifie la décision radicale de McCourt de ne plus vouloir injecter d’argent dans le club.