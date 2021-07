OM - Mercato : 11 M€ dans les caisses grâce à Longoria, une masterclass d'Eyraud refait surface

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Sur les réseaux sociaux, les supporters de l'OM sont comme des fous à propos de Pablo Longoria. Après des années de règne catastrophique d'Eyraud, secondé par Zubizarreta et Garcia, ils voient enfin les pistes se multiplier et des joueurs prometteurs s'engager. Le président espagnol a même réalisé le tour de force de se débarrasser du boulet (financier) Strootman. Son prêt à Cagliari pour deux saisons (un an plus un autre en cas de maintien du club sarde en Serie A), soit jusqu'à la fin de son contrat, permettra à l'OM d'économiser 11 M€ de salaire, selon La Provence. Un gros coup à l'heure où la DNCG veille au grain.

Le quotidien marseillais trace un parallèle avec le prédécesseur de Longoria, Jacques-Henri Eyraud. Et rappelle sa masterclass de l'été 2019 quand, convaincu que Valentin Rongier allait signer après que le milieu ait passé sa visite médicale et tourné dans un clip de promotion, il avait appelé Waldemar Kita pour lui dire que le transfert se ferait à ses conditions et pas autrement. Le président du FC Nantes s'était énervé et avait réclamé 3 M€… qu'Eyraud avait été contraint de verser, portant la douloureuse à 17 M€. Une anecdote qui s'ajoute à un passif déjà lourd pour JHE !