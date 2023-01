OM - Mercato : deux bonnes nouvelles dans le dossier Malinovskyi

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Depuis le début, les supporters de l'OM ne comprennent pas les rumeurs liant leur club à Ruslan Malinovskyi. Car non seulement le milieu offensif ukrainien de 29 ans est suivi par de gros clubs, notamment en Premier League, mais, en plus, l'Atalanta Bergame réclamerait une somme très élevée pour lui (18 M€). Or, les Phocéens n'ont absolument pas les moyens de verser de telles indemnités ou de s'aligner sur les salaires pratiqués en Angleterre.

Mais selon Foot Mercato, toutes ces rumeurs seraient fausses et feraient même sourire les dirigeants marseillais, notamment celle concernant l'indemnité réclamée par la Dea. Malinovskyi serait bien disponible en prêt avec option d'achat, surtout que s'il est sous contrat jusqu'en juin avec l'Atalanta, une clause dans son contrat permet de le prolonger. Et en plus, Bergame réclame beaucoup moins pour le laisser partir. Malinobskyi à l'OM dès janvier, c'est donc plus que possible !