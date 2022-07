OM - Mercato : 2 favoris se dégagent pour Dybala, et Marseille en est loin !

Zapping But! Football Club OM - INFO BUT! : le dossier Simeone toujours d'actualité

Il a fallu quelques mots du directeur sportif de l'Inter Milan, Beppe Marotta, pour déclencher un tsunami de réactions enflammées des supporters de l'OM mardi soir. En assurant que les Nerazzurri avaient déjà un secteur offensif complet et donc en sous-entendant que Paulo Dybala ne viendrait pas, l'Italien a, par ricochets, expédié le milieu offensif sur la Canebière. Où ceux qui croient que le club va être vendu à un fonds saoudien pensent qu'il aura bientôt des moyens illimités. Mais à peine née, la rumeur a été tuée dans l’œuf par Fabrizio Romano, qui a expliqué qu'il n'y avait aucune négociation entre Dybala et l'OM.

Dès le lendemain, mercredi, La Gazzetta dello Sport a fait un point sur la situation du milieu offensif. Il s'avère que l'Inter Milan est toujours le mieux placé pour l'accueillir mais qu'il doit d'abord vendre pour libérer de la place dans sa masse salariale. Et cette attente mettrait à mal les nerfs du clan Dybala, qui écouterait d'autres offres, dont celle de l'Atlético Madrid. Les Colchoneros, qui se sont également vus proposer Cristiano Ronaldo, sont sensibles au profil de l'Argentin, d'autant plus qu'il est libre. Pour lui, ce sera donc un duel Inter-Atlético. Et l'OM ne devrait même pas jouer le rôle d'arbitre...

🚨 ¡Ojo!



💎 Dybala se cansa del Inter... y en Italia alertan sobre el Atlético https://t.co/H7WxcfvtBS — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) July 6, 2022

Pour résumer La rumeur Paulo Dybala a brièvement enflammé les supporters de l'OM mardi soir. Mais l'Argentin se situe entre deux grands clubs étrangers et, comme affirmé Fabrizio Romano, Marseille n'est pas du tout dans la course pour s'attacher ses services.

Raphaël Nouet

Rédacteur

