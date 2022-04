OM - Mercato : 2 gros obstacles se dressent sur la route de Longoria pour Harit

Zapping But! Football Club OM - INFO BUT! : le dossier Saliba est déjà lancé !

Pendant six mois, Leonardo Balerdi, Alvaro Gonzalez et Pol Lirola ont dû se demander pourquoi Pablo Longoria leur avait demandé de baisser leur salaire à la fin du mois d'août pour pouvoir obtenir le prêt d'Amine Harit. Car le milieu offensif ne jouait quasiment jamais et quand c'était le cas, il était très décevant. Mais depuis un mois, le joueur prêté par Schalke 04 a retourné tous les avis à son sujet. Décisif, très actif, toujours juste dans le jeu, il épate et donne envie à l'OM de le recruter définitivement.

La bonne nouvelle, c'est que Schalke serait vendeur, quand bien même il est en passe de retrouver la Bundesliga (il est actuellement leader de la Deuxième division). La mauvaise, c'est que selon Foot Mercato, Villarreal et surtout le FC Séville ont bien pris notes des prestations XXL du joueur formé au FC Nantes. Le Sous-Marin Jaune le suit depuis deux ans. Pour Séville, l'intérêt est plus récent mais tout aussi prononcé. Si l'OM a la main sur ce dossier, il n'aura pas beaucoup de marge de manœuvre pour négocier car les Espagnols seront à l’affût !

Pour résumer L'OM aimerait transformé le prêt d'Amine Harit en transfert définitif, car le milieu offensif réalise d'excellentes prestations depuis un mois. Mais deux clubs espagnols très ambitieux, Villarreal et le FC Séville, ont fait part de leur intérêt.

Raphaël Nouet

Rédacteur