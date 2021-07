OM - Mercato : 2 nouveaux courtisans pour Caleta-Car

Zapping But! Football Club OM : tops, flops, avenir... le bilan de la saison 2020-2021

Avec Boubacar Kamara, Duje Caleta-Car est l'autre joueur bankable qui pourrait permettre au président de l'OM, Pablo Longoria, d'équilibrer quelque peu la balance dépenses-rentrées d'argent cet été. Hier, un intérêt de Brighton a filtré après que le club du sud de l'Angleterre ait vendu son défenseur central Ben White à Arsenal pour 50 M£. Seulement, les Seagulls ne sont pas pressés et non seulement Caleta-Car n'est pas le seul à figurer sur leurs tablettes mais, en plus, ils préfèreraient promouvoir un jeune de leur academy.

Heureusement, deux nouvelles pistes ont émergé ce mercredi pour Caleta-Car. Selon le média anglais The Athletics, West Ham, qui le suivait déjà l'hiver dernier, serait toujours à l'affût. Et surtout, le quotidien régional italien Il Mattino annonce que le Napoli l'aurait à l'œil en cas de vente de Kalidou Koulibaly. Cela fait plusieurs saisons que le roc sénégalais né en France est annoncé partant. Il y a deux ans, il avait même prétendument acheté un appartement à Paris car son transfert chez la danseuse des Qataris était imminent ! Son président, Aurelio De Laurentiis, attendait à l'époque près de 100 M€. La cote de Koulibaly a largement fondu depuis. Mais même si le SSCN récupère la moitié cet été, il pourra signer un beau chèque à Longoria pour Caleta-Car.

