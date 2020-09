OM - Mercato : 2 piliers de Villas-Boas en route pour l'Allemagne ?

Si l'Olympique de Marseille a débuté son mercato en recrutant trois joueurs, le milieu Pape Gueye ainsi que les défenseurs Leonardo Balerdi et Yuto Nagatomo, pour un coût total de zéro euros, sa mission première est de vendre. Parce que son déficit approchait les cent millions après le passage de la crise économique liée au Covid-19 et parce que le fair-play financier menace de le sanctionner très durement s'il ne ramène le-dit déficit à trente millions.

Mais pour le moment, les contacts de Maxime Lopez avec le FC Séville, de Morgan Sanson en Angleterre ou de Duje Caleta-Car avec diverses équipes partout en Europe n'ont pas abouti. Si bien que le club phocéen va peut-être devoir se montrer moins exigeant financièrement et accepter de lâcher des piliers d'André Villas-Boas.

Leverkusen a les moyens de ses ambitions

Dans son édition de la semaine, France Football assure que le Bayer Leverkusen lorgne Florian Thauvin et Bouna Sarr. Le premier constitue un vrai casse-tête pour les dirigeants marseillais car, s'il est le joueur le plus décisif du club depuis quatre ans, il sera en fin de contrat dans un an et des discussions pour une prolongation n'ont toujours pas démarré. Le vendre pourrait résoudre ce problème. Le Bayer a les moyens de payer une belle indemnité puisqu'il a vendu sa pépite Kai Havertz à Chelsea pour 80 M€ plus 20 M€. L'OM pourrait se laisser tenter. Mais est-ce que le challenge du club rhénan intéressera ses joueurs ?