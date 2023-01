OM - Mercato : 20 millions d’euros inespérés pour McCourt ?

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Lorsque Jacques-Henri Eyraud l'a convaincu de racheter l'OM en 2016, Frank McCourt s'était vu présenter un plan de trading de joueurs. Ainsi, l'Américain devait investir plus de 200 M€ dans l'achat de joueurs bankables, dont la vente aurait permis d'en recruter d'autres tout aussi prometteurs et ainsi enclencher un cercle vertueux. Sauf que le trio Eyraud-Zubizarreta-Garcia a tout dilapidé dans des flops comme Radonjic, Caleta-Car, Strootman, etc. Et l'OM s'est ainsi retrouvé en difficulté financière, contraint de faire une confiance aveugle au flair de Pablo Longoria.

Mais il n'empêche que Frank McCourt veut que l'OM retrouve un équilibre financier, et rapidement. Pour cela, il a demandé à Longoria de réaliser de grosses ventes. Ce qui n'est pas la qualité première de l'Espagnol. Ainsi, les 20 M€ récoltés pour le retour de Gerson au Flamengo ont-ils surpris l'Américain. Selon le site Média Foot, il ne s'attendait pas à voir une telle somme tomber dans les caisses. Longoria en a déjà réinvesti une partie dans le recrutement (prêt avec option d'achat de 10 M€ plus 3 M€) de Ruslan Malinovskyi, en attendant un attaquant. Mais qu'importe pour l'homme d'affaires, du moment qu'il n'a plus à mettre la main au pot.