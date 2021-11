OM - Mercato : 25 millions pour Kamara, une équipe intéressée !

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

Pablo Longoria ne veut pas brader Boubacar Kamara au mercato. Malgré la fin de son contrat qui approche en juin 2022, TMW croit savoir que le président de l’OM ne le laissera pas partir cet hiver pour moins de 25 millions d’euros malgré l’intérêt de plusieurs clubs européens.

Le joueur de 21 ans, lui, refuse encore de prolonger avec son club formateur. En parallèle de son avenir en club, son futur en sélection pourrait prendre une nouvelle tournure. Selon L’Équipe, le Minot de l’OM est l’un des rêves inavoués du staff sénégalais.

« S’il n’a pas encore été approché concrètement, Kamara, éligible via son paternel, fait partie des joueurs suivis de très près et son entourage le sait, explique le quotidien sportif. Dans son secteur, Idrissa Gueye ne sera pas éternel et Pape Matar Sarr va éclore tranquillement. Pour le staff des Lions, Kamara serait une plus-value immense, mais pas question de presser ce dossier. Si l’aventure en Espoirs avec Sylvain Ripoll s’est mal terminée, le Marseillais garde les Bleus en tête. »

Ce dimanche, le Portugal reçoit la Serbie à Lisbonne dans une finale pour la qualification à la Coupe du Monde de la zone Europe. Venez parier chez France Pari . La cote de la Seleçcao est à 1,40 contre 4,10 le nul et 6,50 pour la formation des Balkans.