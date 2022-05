OM - Mercato : 3 clubs s'intéressent à lui, Saliba prend position pour son avenir !

Zapping But! Football Club OM - INFO BUT! : un ex de retour au bercail ?

Ces derniers jours, les mauvaises nouvelles se sont accumulées pour l'OM au sujet de William Saliba. Il a d'abord été dit qu'Arsenal était désormais prêt à donner sa chance au défenseur central de 21 ans et qu'il allait même lui proposer une prolongation. Le journaliste Fabrice Hawkins a en plus révélé que le nouveau riche Newcastle mais aussi l'Atlético Madrid et le Napoli étaient sur les rangs pour l'accueillir en 2022-23.

Mais, bonne nouvelle, le joueur formé à l'AS Saint-Etienne, qui est une priorité de Jorge Sampaoli et Pablo Longoria pour la prochaine saison, semble avoir envie de revenir à l'OM. Hier soir, il a posté sur Instagram une photo de lui avec le maillot blanc sur les épaules. La saison étant terminée, de même que son prêt à Marseille, il n'avait aucune raison de faire ça... à moins de vouloir faire passer un message !

Quand on vous dit que William Saliba ne pense qu'à rester à l'OM 😁🔵⚪️ #TeamOM pic.twitter.com/glcqlyLtu5 — Infos OM (@InfosOM_) May 27, 2022

Raphaël Nouet

Rédacteur