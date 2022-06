OM - Mercato : 3 recrues arrivent, Harit ou un ailier de Tottenham dans la foulée ?

Zapping But! Football Club Faut-il vendre Gerson en cas de belle offre ?

Pablo Longoria patauge pour débuter le mercato de l’OM cet été. Alors que Marseille attend son passage devant la DNCG pour faire valider ses comptes, le club ne peut enregistrer aucune recrue pour le moment. Mais selon L’Équipe, plusieurs joueurs devraient tout de même venir poser leurs valises à l’OM très bientôt.

Il s’agirait de Joel van Neck (19 ans), le gardien de but du FC Bruges, de Bartug Elmaz (19 ans), le milieu de terrain turc et de François Régis Muge (18 ans), l’attaquant camerounais. Des joueurs qui devraient cependant être utilisés avec l’équipe réserve de l’OM et non avec l'équipe de Jorge Sampaoli, indique le quotidien. Mais en plus de ces arrivées, Pablo Longoria aurait ouvert une nouvelle piste pour renforcer l’attaque de Jorge Sampaoli.

Selon L’Équipe, le club phocéen a pris des renseignements sur Bryan Gil (21 ans), l’attaquant espagnol de Tottenham passé par Valence, Eibar et le FC Séville. Pablo Longoria souhaiterait se faire prêter l’ailier. Une information confirmée par le journaliste Fabrizio Romano : Gil est bien dans la liste des joueurs surveillés par l'OM mais rien de conclu pour l'instant. En parallèle, Mohamed Toubache-Ter annonce que l'OM espère recruter Amine Harit avant la première quinzaine de juillet.

🔹 Pablo Longoria apprécierait le profil de Bryan Gil 🇪🇸 (21 ans). Le président de l’OM a pris des renseignements auprès de Tottenham. Il souhaiterait se faire prêter l’ailier gauche. (@Nabil_djellit/@lequipedusoir)#TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/ZQ2l99Pk57 — MercatOM (@Mercat_OM) June 20, 2022

Pour résumer Trois jeunes joueurs devraient arriver à l'OM très rapidement pour lancer le mercato mais devraient être utilisés avec la réserve. Pablo Longoria voudrait en plus se faire prêter Bryan Gil (21 ans), l'attaquant prometteur de Tottenham.

Adrien Deschepper

Rédacteur