OM - Mercato : 6 M€ pour Benedetto après un incroyable mic-mac ?

Zapping But! Football Club

Dario Benedetto à Boca Juniors, ça pourrait être bouclé d'ici la fin de la semaine. Et, cerise sur le gâteau pour l'OM, ça pourrait se faire sous la forme d'un transfert et non d'un prêt comme initialement envisagé. D'après Diario Olé, les Xeneizes pourraient proposer 5 à 6 M€ aux Phocéens, soit le tiers de ce qu'ils ont investi il y deux ans et demi pour attirer Pipa.

Mais si ce transfert se fait, ce sera grâce à un homme : Christian Bragarnik. Celui-ci est à la fois agent de Dario Benedetto, actionnaire du club de Tijuana, directeur de Defensa y Justicia et enfin propriétaire d'Elche. Pour que le retour de Pipa à Boca se concrétise, il faut trois éléments : qu'Elche accepte de casser le prêt de son attaquant, que Boca fasse une proposition financière et que l'OM l'accepte. C'est là que Bargarnik intervient. Il a évidemment donné son aval au départ de Benedetto d'Elche. Ensuite, il a fait en sorte que le club espagnol verse ce qu'il doit à Boca pour le transfert de Marcone (2,5 M€). Il a convaincu Tijuana d'acheter l'attaquant xeneize Bou pour 1,5 M€ et Defensa le défenseur Lisandro Lopez pour 2,5 M€. Grâce à lui, Boca va récupérer 6,5 M€ et ainsi être en mesure de rapatrier Benedetto ! Une opération pas très claire vu les multiples intérêts de l'agent mais personne ne s'en plaindra à Marseille !

🥇OM have accepted the clubs proposal for Dario Benedetto, who sign a 3-year contract with the club from La Boca, via @claudiociviello. pic.twitter.com/FIWO9dejbS — Boca in English | Podcast 🏆 (@CABJ_English) January 12, 2022