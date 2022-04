OM - Mercato : 9 M€ inattendus pourraient tomber cet été

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Cet été, Pablo Longoria va encore une fois devoir jouer les équilibristes pour renforcer son effectif avec des finances dans le rouge. Le président de l'OM a réalisé un petit miracle à l'intersaison 2021, un second est espéré en 2022, surtout qu'après, la sanction de la FIFA concernant le transfert de Pape Gueye devrait s'appliquer. Et le club phocéen sera donc interdit de recrutement pendant un an. Dans ces conditions, toutes les rentrées d'argent sont bonnes à prendre. Et une belle pourrait arriver d'Italie.

Le directeur sportif de Sassuolo, Giovanni Carnevali, a révélé que Maxime Lopez était convoité : « Il y a un chiffre de base qui s’applique à tous nos meilleurs joueurs : il commence à 30 millions d’euros et ensuite nous évaluons chaque cas. Sassuolo a une stratégie claire : il accepte de céder un joueur lorsqu’il est convaincu d’avoir un remplaçant adéquat. Savez-vous quel joueur est le plus courtisé ? Maxime Lopez. Ils le veulent en Serie A et à l’étranger. Mais lui, comme tous les autres, ne sera vendu que quand j’aurai trouvé un bon joueur pour le remplacer ». L'été dernier, Longoria avait vendu Lopez pour 3 M€ seulement mais 30% d'une éventuelle plus-value. Un départ à 30 M€ signifierait donc 9 M€ pour l'OM !

C’est le grand retour de 𝐥’𝐎𝐌 𝐛𝐮𝐬 𝐭𝐨𝐮𝐫 🚌

À partir d’aujourd’hui et ce, jusqu’au 8️⃣ mai, le bus aux couleurs de l'𝗢𝗹𝘆𝗺𝗽𝗶𝗾𝘂𝗲 𝗱𝗲 𝗠𝗮𝗿𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲 sillonnera toute la région ! #OMBusTour 🗺

Toutes les informations à découvrir 👇 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 9, 2022

Raphaël Nouet

Rédacteur