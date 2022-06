OM - Mercato : à la Fiorentina, Milik ne serait qu'un plan B avec une légende du FC Barcelone

Zapping But! Football Club OM - INFO BUT! : le dossier Saliba est déjà lancé !

L'intérêt de la Fiorentina pour Arkadiusz Milik n'est pas récent mais La Gazzetta dello Sport confirme ce dimanche que l'attaquant polonais figure bien sur les tablettes de La Viola. Mais attention : seulement en tant que plan B derrière Andrea Pinamonti, buteur d'Empoli âgé de 23 ans et qui est présenté comme la plus belle promesse transalpine à son poste.

Si jamais un autre club devance la Fiorentina pour Pinamonti, elle se rabattra sur Milik ou alors sur... Luis Suarez. En fin de contrat à l'Atlético Madrid où il a passé deux saisons, le Pistolero vient de recevoir une offre de River Plate. Mais il assure vouloir continuer à jouer en Europe, malgré ses 35 ans et des genoux qui grincent. On le voit, Arkadiusz Milik est très loin de la Fiorentina. Mais un concours de circonstances et surtout une mésentente persistante avec Jorge Sampaoli pourraient avoir raison de ses envies de permanence à l'OM.

Raphaël Nouet

Rédacteur