OM - Mercato : à la lutte avec Arsenal pour un buteur coté de Premier League ?

Plus tôt dans la journée, nous avons relayé l'information du Quotidien du Sport, qui assure que l'OM aurait ciblé l'attaquant du FC Porto Mehdi Taremi pour la saison prochaine. Il ne reste qu'un an de contrat à l'international iranien (65 sélections), qui a connu Chancel Mbemba chez les Dragons, mais la concurrence est grande puisqu'Arsenal, l'AC Milan et al-Hilal sont également intéressés. Un autre buteur coté serait sur les tablettes phocéennes pour la saison prochaine, selon Foot Mercato. Et l'OM serait également à la lutte avec Arsenal pour ce joueur.

Il veut continuer à jouer en Europe

Il s'agit de Wilfried Zaha, qui arrive en fin de contrat à Crystal Palace. L'Ivoirien de 30 ans a été proposé à l'OM par ses agents. L'intérêt serait réciproque mais une arrivée serait conditionnée à une participation à la prochaine Champions League. Egalement courtisé par les Gunners, donc, mais aussi par des clubs saoudiens (al-Nassr et al-Ittihad), Zaha veut continuer à jouer en Europe. Ça se jouerait donc entre Marseille et Arsenal, même si les Londoniens ont des arguments financiers supérieurs ainsi qu'un championnat plus compétitif à faire valoir...

