OM - Mercato : à la lutte avec l'AS Monaco pour un Brésilien ?

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Si l'on parle beaucoup du Gremio cette année, c'est parce que Luis Suarez y joue après la fin de sa courte expérience au Nacional. Et parce que le club de Porto Alegre réalise une bonne saison, lui qui pointe à la 3e place du classement après avoir été battu par le leader, Botafogo (0-2), dimanche. Mais hormis l'Uruguayen, plusieurs joueurs brillent au sein de cette équipe, notamment le milieu de terrain Bitello (23 ans). Et évidemment, des clubs européens lorgnent ces pépites appelées à briller sur le Vieux Continent.

Monaco a déjà proposé jusqu'à 13 M€

Selon le journaliste brésilien Talis Andrey de Mello, l'AS Monaco aurait déjà fait deux offres pour Bitello, une première de 10 M€, l'autre de 13 M€. Elles ont été rejetées. L'OM serait également sur les rangs, ce qui ne manque pas de surprendre puisque le secteur de jeu de Bitello y est surbooké avec Geoffrey Kondogbia, Valentin Rongier, Mattéo Guendouzi, Pape Gueye et Jordan Veretout. Pas sûr non plus que les Phocéens aient les moyens et l'envie de miser autant sur un jeune Brésilien n'ayant jamais mis les pieds en Europe. Pablo Longoria a dû retenir la leçon de l'expérience Luis Enrique...

Le calendrier de l'Olympique de Marseille en 2023-24

A cada semana, Bitello ganha novos interessados. Desta vez, quem buscou informações foi o Olympique de Marseille, da França.



Abaixo, conteúdo completo sobre a informação apurada com o @Kaliel1807:https://t.co/4OVsyD3MDD — Talis Andrey de Mello (@MelloTalis) July 10, 2023

Podcast Men's Up Life